Gdzie na nordic walking do 37 km od Elbląga. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 8 - 9 października

Ścieżki nordic walking z Elbląga

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 37 km od Elbląga. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

Przed drogą sprawdź, jaka będzie pogoda w Elblągu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka po Bażantarni Elbląskiej

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,45 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 509 m

GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Elbląga

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe.