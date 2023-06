Gdzie smacznie zjeść w Elblągu? Sałatka, schabowy czy hot dog? Wasze opinie

Gdzie dobrze zjeść w Elblągu?

Wybierając lokal z jedzeniem, przeważnie pytamy o opinie bywalców. To dobry sposób, by wybrać idealne miejsce, w którym warto zjeść w Elblągu. Ale trzeba najpierw wiedzieć wśród czego można wybierać. Toteż zebraliśmy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej z okolicy. Jeżeli jakiejś brakuje, podpowiedz osobie zarządzającej social mediami, że musi to szybko nadrobić.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Elblągu znajdziesz na naszej liście? Na przykład:

bar z fastfoodem

pierogarnia

lodziarnia

dieta pudełkowa

pub

kuchnia włoska

kuchnia japońska

kuchnia wegańska

Zakazanego owocu nie gryź wstawionymi zębami.

Julian Tuwim

Gdzie zorganizować rodzinną imprezę w Elblągu?

