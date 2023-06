Gdzie znaleźć najlepsze lody w Elblągu? Polecane miejsca w czerwcu 2023

Historia lodów

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. W Europie również zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich gór.

W epoce Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju szerszą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Sprzedawane były ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W czasach PRL-u produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty i wafle. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.