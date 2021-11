III Pływacka Sztafeta Niepodległości w Elblągu. Pobij dotychczasowy rekord

Uczestnicy III Pływackiej Sztafety Niepodległości będą mieli do pokonania różne dystanse w zależności od umiejętności. Do wyboru będą: 25/50 m (możliwość płynięcia z rodzicem lub z przyborem – deską, makaronem), 100 m (4 długości basenu) – możliwość płynięcia różnymi stylami oraz no limit – pływanie ciągiem w trakcie trwania imprezy.

W sztafecie może wziąć udział każdy, kto utrzymuje się na wodzie i da radę przepłynąć min 25 m (jedną długość basenu). Płyniemy stylem dowolnym, można używać przyborów pomocniczych. Nie trzeba być super pływakiem, żeby wystartować w sztafecie.

Każdy uczestnik sztafety otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek, po przepłynięciu swojego dystansu. Czas trwania sztafety to 4 godziny.

Program imprezy:

17.00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy

17.05 – start pierwszego zawodnika

21.00 – zakończenie imprezy.

Na sztafetę zapisujemy się przez formularz dostępny na stronie elblag.eu Zapisy elektroniczne trwają do środy, 10 listopada, a w dniu startu bezpośrednio przed sztafetą w Krytej Pływalni. Zapraszamy całe rodziny. Udział w sztafecie jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest szkoła pływania Maluchy Pływają oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.