Jazda bez korków. Czy powstanie druga droga z Nowego Dworu Gdańskiego na Mierzeję Wiślaną?

Pokonanie kilkunastokilometrowej trasy zajmuje w czasie wakacji kilkadziesiąt minut. W weekendy bywa jeszcze gorzej - na dojazd z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, gdzie kończy się trasa 502, trzeba poświęcić czasami i dwie-trzy godziny.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nie widzi możliwości gruntownej modernizacji podległej sobiec drogi, poprzez na przykład jej poszerzenie. Nie pozwala na to m.in. stan techniczny znajdujących się na trasie dwóch zabytkowych mostów w Rybinie, a także... statystyka. Pracownicy ZDW tłumaczą, że co prawda w sezonie (trzy miesiące w roku) przejazd tą trasą to "droga przez mękę", ale po sezonie, a więc przez 9 miesięcy, droga jest mało uczęszczana. Jeśli więc wziąć pod uwagę liczbę pojazdów jadących 502 w ciągu roku i podzielić tę liczbę przez dwanaście - to nie jest źle, "może nie rewelacyjnie, ale zupełnie znośnie".