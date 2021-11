Jechał Grunwaldzką 123 km/h. Przez pół roku nie siądzie za kółkiem

Sytuacja miała miejsce w maju tego roku. O godzinie 19.00 bmw kierowane przez 27-latka jechało aleja Grunwaldzką. Policjanci, którzy zatrzymali go do kontroli stwierdzili, że oprócz przekroczonej prędkości (o 73 km/h ponad ograniczenia) mężczyzna nie posiada również uprawnień do kierowania. Skierowano do sądu wniosek o jego ukaranie mężczyzny. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł. Sąd skazał 27-latka na grzywnę w wysokości 2000 złotych a także na 6 miesięcy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Wyrok jest prawomocny.