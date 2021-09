Jeździł bez uprawnień – zapłaci grzywnę i dwa lata nie siądzie za kółkiem

Sytuacja miała miejsce w maju i czerwcu tego roku. 37-latek najpierw został zatrzymany przez policyjny patrol gdy jechał swoim audi ulicą Robotniczą. Podczas kontroli okazało się, że auto nie jest dopuszczone do ruchu bo wcześniej miało zatrzymany dowód rejestracyjny. W czerwcu zaś został zatrzymany w Kazimierzowie gdy kierował vw golfem nie mając do tego uprawnień. W obu przypadkach policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Mężczyzna wyrokiem sądu musi teraz zapłacić grzywnę w wysokości 3000 złotych orzeczono wobec niego także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na dwa lata. Jego złamanie jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.