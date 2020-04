Koronawirus Elbląg. Pracownik ZUS-u przy ul. Mazurskiej zakażony koronawirusem. 16 współpracowników objętych kwarantanną

Mierzeja Wiślana zostanie zamknięta?

Burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat złożył do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha wniosek o czasowy zakaz wjazdu turystów na Mierzeję Wiślanej. Jest to związane z pandemią koronawirusa COVID-19 i rosnącą liczbą ludzi przyjeżdżających do miasta w celach rekreacyjnych.