Koronawirus. Mężczyzna w Elblągu nie przestrzegał kwarantanny, został ukarany mandatem

Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną, przestrzegają jej zasad, a więc czy przebywają w miejscu odbywania kwarantanny. Funkcjonariusze pytają także o stan zdrowie czy bieżące potrzeby. Z takiego spotkania sporządzana jest później dokumentacja, która trafia do służb sanitarnych.

Policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 5000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł - przypomina kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.