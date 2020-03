Koronawirus w Elblagu. Zakażeni wirusem COVID-19 z jednostki wojskowej w Elblągu trafią do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku?

W środę, 18 marca, Ministerstwo Zdrowia potwierdziło osiem nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym cztery na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Trzy spośród nich (dwóch mężczyzn oraz kobieta) na co dzień pełnią służbę w jednej z jednostek wojskowych na terenie Elbląga.

Według wstępnej informacji przekazywanej przez rzecznika prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego, trójka chorych miała zostać przetransportowana do Gdańska, do Szpitala Marynarki Wojennej przy ul. Polanki, jednak obecnie nie zostało to potwierdzone.