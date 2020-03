Koronawirus, warmińsko-mazurskie. Zakupy, odwiedziny znajomych, zbieranie poroża w lesie - kolejne przypadki nieprzestrzegania kwarantanny

W miniony weekend policjanci w trakcie kontroli dotyczących przestrzegania kwarantanny w całym województwie odnotowali kilka przypadków jej łamania. W Elblągu dwóch mężczyzn nie stosowało się do kwarantanny i podczas kontroli przebywali poza miejscem zamieszkania.

Pierwsza kontrola miała miejsce w piątek po południu. Poddany domowej kwarantannie 29-letni mężczyzna nie otwierał drzwi i nie odbierał telefonów. Okazało się, że poszedł na zakupy.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 33-latka, który pomimo kwarantanny odwiedzał znajomych - informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP Elbląg.

Obaj mężczyźni staną przed sądem. Sąd może orzec 5 tys. złotych grzywny. Dodatkowo służby sanitarne, mogą nałożyć jeszcze większą karę administracyjną.

Łamanie kwarantanny - powiat piski i Nidzica

Na terenie powiatu piskiego natomiast funkcjonariusze wykryli kolejny przypadek niestosowania się do kwarantanny. Kontrolując mieszkańca Orzysza, funkcjonariusze nie zastali go w miejscu zamieszkania. W rozmowie telefonicznej wyjaśnił policjantom, że od kilku godzin jest w lesie szukając poroży dodając, że nie widzi w tym nic złego, ponieważ pojechał własnym samochodem i jest sam. Mężczyźnie grożą wysokie kary administracyjne do 30 tysięcy złotych.