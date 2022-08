Kuracjuszka spacerowała po pasie drogi granicznej z Rosją. Zobacz WIDEO, które udostępniła Straż Graniczna. Kobieta dostała mandat?

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ujawnili osobę, która w minionych dniach lipca weszła na pas drogi granicznej. Kamery zarejestrowały spacerującą po pasie drogi granicznej kobietę.

Patrol Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej natychmiast ruszył w kierunku granicy. Okazało się, że kuracjuszka nie zwracając uwagi na oznaczenia granicy państwa, wybrała się na spacer. Tym razem do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom nie doszło, ale pamiętajmy, że wejście na pas drogi granicznej jest też wykroczeniem.

Za to grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Od początku roku funkcjonariusze z W-MOSG ujawnili około 30 osób, które najczęściej z ciekawości łamały przepisy, wchodząc na pas drogi granicznej. W większości byli to turyści, kuracjusze czy grzybiarze.

Straż Graniczna przypomina o zasadach obowiązujących przy granicy państwa.