Lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024. Sprawdź, gdzie możesz oddać głos w Elblągu

Wybory samorządowe przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.

Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Biblioteka Elbląska Filia Nr 3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

III Liceum Ogólnokształcące

Młodzieżowy Dom Kultury

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Koło PSONI w Elblągu

Przedszkole Nr 14

Przedszkole Nr 17

Przedszkole Nr 18

Przedszkole Nr 21

Przedszkole Nr 23

Przedszkole Nr 24

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 9

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Zespół Szkół Gospodarczych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Zespół Szkół i Placówek Sportowych IV Liceum Ogólnokształcące

Świetlica w Próchniku

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz karty do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach samorządowych głosujemy na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.