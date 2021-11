Listopad z Mrożkiem. Zapraszamy na spotkanie z "Karolem"

„Karol” to jedna z pierwszych sztuk Mrożka (1961 r.). Do gabinetu kulturalnego Okulisty przychodzi buńczuczny Wnuczek ze ślepawym Dziadkiem, który wnosi nabitą dubeltówkę. Dziadek potrzebuje okularów, ponieważ chce polować na Karola. Ani Dziadek, ani Wnuk nie znają Karola, nie wiedzą, kim jest ani czy zrobił coś złego, ale wcale im to nie przeszkadza. Badanie wzroku jest trudne. Rutynowe metody zawodzą, gdyż Dziadek jest analfabetą. Dziadek postanawia wypróbować okulary lekarza, okazuje się, że pasują mu świetnie, a w lekarzu rozpoznaje... Karola. Sterroryzowany strachem Okulista musi zrobić wszystko. by udowodnić, że to nie on jest tym, do którego należy strzelać.

Tekst usłyszymy w interpretacji Jerzego Przewłockiego, Dariusza Siastacza i Mikołaja Ostrowskiego.

Zapraszamy 15 listopada o g. 18 na Dużą Scenę. Wstęp: 5 zł Obowiązują maseczki.