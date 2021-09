Mógł jechać 50/h, jechał 106/h, zapłaci tysiąc złotych

Przekroczenie miało miejsce 1 kwietnia 2021 roku w miejscowości Krykajny. Tam 33-latek rozpędził swoje audi do 106 km/h. W miejscu tym jest ograniczenie jedynie do 50 km/h. Tam też zatrzymał go policyjny patrol ruchu drogowego. Mężczyzna nie został ukarany mandatem a policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Ten za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 56 km/h skazał go na 1000 złotową grzywnę. Mężczyźnie wcześniej zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy.