Na świąteczny konkurs dla przedszkolaków zaprasza elbląska drogówka

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zaprasza grupy przedszkolne do udziału we wspomnianym konkursie. Zadaniem jest stworzenie ozdób choinkowych nawiązujących do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udekorowanie nimi przedszkolnej choinki. Dekoracjami mogą być przygotowane przez dzieci znaki drogowe, elementy odblaskowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czy sygnalizatory świetlne.

- Naszym konkursem chcemy propagować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwrażliwić najmłodszych na konieczność noszenia elementów odblaskowych – mówi podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Zdjęcia udekorowanych choinek wraz z krótkim opisem można przesyłać do 20 grudnia 2021 r. na adres: [email protected] Komisja konkursowa oceni wykonane prace. Trzy wybrane grupy przedszkolne jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.