Najlepsze lodziarnie w Elblągu. Sprawdź adresy w lipcu 2023

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Elblągu otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy dodać polewę, także w różnych smakach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.