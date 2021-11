Narodowe Święto Niepodległości w Elblągu rozpocznie się 10 listopada

- Serdecznie zapraszam do udziału w przygotowanych wydarzeniach. Z pewnością każdy znajdzie w tych propozycjach dogodny dla siebie sposób na świętowanie. Tak jak w latach poprzednich zachęcam również do wywieszenia flag i udekorowanych domów, czy balkonów barwami narodowymi – zaznacza prezydent Witold Wróblewski.

W przeddzień 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, czyli 10 listopada w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbędzie się koncert „Elbląg dla Niepodległej”, w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Lala Czaplicka & Orkiestra Adria.

Podczas koncertu wykonane zostaną melodie z okresu 20-lecia międzywojennego. Wstęp na koncert wolny.

11 listopada wspólne świętowanie rozpocznie Msza święta w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie w katedrze pw. Św. Mikołaja, po niej przy ul. Rycerskiej odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Twórców Niepodległości.

- Pomnik powstał dzięki inicjatywie Pani Marii Koseckiej. Popierałem od początku tę ideę, a dodatkowo zaproponowałem rozszerzenie koncepcji pomnika, by w jednym miejscu uhonorować kilku najważniejszych twórców naszej niepodległości. Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować to zadanie. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Szczególne podziękowania już dziś składam wszystkim ofiarodawcom – zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, którzy przekazali darowiznę na budowę pomnika. To wyraz wielkiego patriotyzmu i pamięci o tych, dzięki którym Polska znów wróciła na mapę Europy – mówi prezydent Witold Wróblewski.