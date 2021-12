Nowa linia kolejowa. 30 minut SKM-ką z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański

7 listopada 2017 roku Rada Ministrów przyjęła program komplementarny do powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednym z jego elementów ma być powstanie połączenia kolejowego z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański. Koncepcja ta nie jest nowa, mówiło się o niej już kilkadziesiąt lat temu, tłumacząc, ze połączenie przez Malbork i Tczew niepotrzebnie wydłuża czas podróży, zwiększając zarazem koszty transportu.

O argumentach tych, skądinąd zasadnych, szybko jednak zapomniano i dzisiaj, tak jak 20-30-40-50 lat temu, mieszkańcy Elbląga nadal jeżdżą do Trójmiasta okrężną trasą kolejową.

Do pomysłu linii przez Nowy Dwór Gdański wrócono cztery lata temu przy okazji pierwszych dyskusji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Koncepcja zbudowania centralnego portu komunikacyjnego (CPK) wiąże się z uaktywnieniem transportowym różnych regionów Polski. Powstają nawet nowe nazwy takich obszarów, zawierające wyraz: metropolia. Zawarte są one we wskazaniach znajdujących się w „Propozycjach regionalnych projektów komplementarnych wobec Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej lata 2018–2035”, a przygotowanych przez Patryka Wilda – członka Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej koordynującego prace Zespołu w zakresie rozbudowy sieci kolejowej.