Nowe tramwaje trafiły do Elbląga. Mogą wyjechać na tory już w lutym [zdjęcia]

Całość środków przeznaczonych na nowe tramwaje, zmodernizowane wagony, remont zajezdni i węzeł przesiadkowy przy dworcu to jest 26 milionów złotych. Są to środki własne i dofinansowanie z Unii Europejskiej – podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Do tej pory w Elblągu pojawiły się dwa nowe wagony, dwa kolejne zostaną przywiezione w przyszłym tygodniu. Trwa produkcja piątego wagonu. Ostatni tramwaj przyjedzie do Elbląga do końca października 2021 roku. Dodatkowo dostępne są także dwa zmodernizowane w 2010 roku wagony z Łodzi, a na terenie zajezdni tramwajowej trwa budowa hali . Do końca roku ma zakończyć się również przebudowa węzła przesiadkowego w obrębie Placu Dworcowego.

W wagonie mamy wejście niskopodłogowe i 26 miejsc siedzących – w standardowej wersji – tylko 16. Dodatkowo tramwaj jest estetyczny i zapewnia komfort pracy motorniczego – to główne zalety tego wagonu – podkreślał Andrzej Sawicki.

Zakup pięciu nowych tramwajów to koszt 13,2 milionów złotych, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 8,3 miliona złotych. Dwa zmodernizowane wagony z Łodzi kosztowały 700 tysięcy złotych. Budowa hali na terenie zajezdni wraz z torowiskiem to koszt 11,5 miliona złotych – dofinansowanie z UE wyniosło prawie 4 miliony złotych. Stworzenie węzła przesiadkowego w obrębie Placu Dworcowego to koszt 1,1 miliona złotych – dofinansowanie unijne to 480 tysięcy złotych.