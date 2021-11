Od Dębu Polskiego do Dębu Napoleona. Spacer historyczno-przyrodniczy

Spacer z Leszkiem Marcinkowskim, przewodnikiem PTTK, jest ostatnim z wydarzeń towarzyszących wystawie „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan”, prezentującej kolekcję druków o tematyce przyrodniczej ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Licząca około 4 km trasa będzie wiodła od znajdującego się na Wyspie Spichrzów Dębu Polskiego do Dębu Napoleona w lapidarium przy ul. Sadowej. Podczas spaceru dowiemy się, jak rozwijało się zainteresowanie mieszkańców Elbląga naukami przyrodniczymi i otaczającą przyrodą, poznamy historie dotyczące elbląskich parków i przyrodników. Przewidywany czas trwania spaceru to ok. 2 godziny.