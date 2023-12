Odkryj najlepsze pizzerie w Elblągu. Gdzie możesz zjeść pizzę w grudniu 2023?

To rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Na ogół są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest woda w mniejszej ilości i odrobina tłuszczu. Ten rodzaj pizzy wypiekany jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Elblągu.

To się dzieje z organizmem po zjedzeniu kawałka pizzy. Sprawdź!

Jest to rodzaj pizzy w którym nie występuje sos pomidorowy. Jest ona posmarowana białym sosem na bazie krowiego mleka. Dodatki to: brokuły, szpinak, pieczarki, cukinia, papryka, ostre papryki, a także mięso, np. kurczak. Oczywiście nie może zabraknąć sera, np. pleśniowego. Ciasto odznacza się większą chrupkością, a podczas wyrastania potrzebuje więcej czasu.

Nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii w Elblągu? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Historia pizzy zaczęła się oczywiście w Neapolu i sięga XVIII wieku. Wtedy otwarto pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których podawano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to upodobał sobie szczególnie król Ferdynand I, który sprawił, że stało się ono jeszcze bardziej popularne. Następca przeniósł przysmak na dwór.

Moda na ten przysmak ograniczona była jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku powstała w 1905 roku. W innych regionach Włoch pizza stała się modna dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce.

W dzisiejszych czasach to jedno z popularniejszych miejsc, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Może masz swoją ulubioną pizzerię w Elblągu. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.