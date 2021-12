Okaż serce dzieciom. Elblążanie zbierają dla Lilianki i dla Mikołaja

Mikołajki dla Mikołaja

Celem akcji jest wsparcie w powrocie do zdrowia dzielnego elbląskiego przedszkolaka 4-letniego Mikołaja, który w lutym tego roku w czasie pobytu w przedszkolu zakrztusił się winogronem. Niestety, w wyniku zakrztuszenia doszło do niedotlenienia mózgu i dziś chłopiec wymaga intensywnej i bardzo drogiej rehabilitacji. Wierzymy, że wróci do zdrowia. Aby marzenie rodziców, całej rodziny chłopca oraz wszystkich dobrych ludzi, którzy dopingują Mikołajka w jego walce spełniło się jak najszybciej, niezbędna jest pomoc nas wszystkich. Dlatego serdecznie prosimy o włączenie się do wspólnej akcji „Mikołajki dla Mikołaja.”

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu leczenia i obecnego stanu zdrowia Mikołaja znajdą Państwo w załączonych linkach:

www.facebook.com/obudzsiemiki

uratujecie.pl/potrzebujacy/Mikolaj_1

pomagam.pl/usmiechmikolaja

KRS 0000033301 dla Mikołaja

Grudzień i atmosfera towarzysząca Świętom Bożego Narodzenia otwiera nasze serca – otwórzmy je więc dla Mikołajka.