Pasłęk. Kierował mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów

Zdarzenie miało miejsce wczoraj w Pasłęku przy ul. Spacerowej. 35-letni mężczyzna którego policjanci poddali kontroli drogowej miał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Zakaz wydany był dożywotnio za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Co więcej funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu od mężczyzny. Badanie alkotestem wykazało u niego 1,30 promila alkoholu w organizmie. 35-latek dalej już nie pojechał. Teraz odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczeń sądu może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.