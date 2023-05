Piłkarskie Orły. Obcokrajowcy rządzą na Warmii i Mazurach!

Dwa majowe mecze Concordii Elbląg

Brazylijczyk był także autorem jednego trafienia w weekendowym spotkaniu z Bronią Radom, wygranym przez jego klub 3:2. Łącznie wiosną zdobył już pięć goli i nie zamierza na tym poprzestać tym bardziej, że elblążanie wciąż walczą o uniknięcie degradacji do czwartej ligi.

Michał Bartkowski, piłkarz czwartoligowego Jezioraka Iława, został zwycięzcą kwietniowego rankingu Piłkarskich Orłów w województwie warmińsko-mazurskim. To pierwszy tegoroczny triumf zawodnika spoza…

Kentaro Arai w czołówce rankingu

Przybysz z Kraju Kwitnącej Wiśni jest najskuteczniejszym strzelcem GKS. Ma na koncie siedemnaście bramek, a swoją postawą walnie przyczynił się do tego, że jego klub niemal na pewno w kolejnym sezonie zagra w trzeciej lidze. Gdyby nie fakt, że trafienia z piątego poziomu rozgrywkowego ważą znacznie mniej niż ze szczebla centralnego, to on obecnie przewodziłby rankingowi.

Przypomnijmy, że zawodnicy i zawodniczki otrzymują punkty za każdą bramkę, jednak w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek została ona zdobyta, używany jest inny przelicznik - gol strzelony w Ekstraklasie „opłaca się” więc bardziej niż gol w niższych klasach rozgrywkowych. Każda bramka zdobyta w europejskich pucharach mnożona jest przez 2,5, w Ekstraklasie i Pucharze Polski przez 2, w I lidze przez 1,75, w II lidze przez 1,5, w III lidze przez 1, a w IV lidze przez 0,625.