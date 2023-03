Pod rządami prezydenta Wróblewskiego port w Elblągu przypomina parking dla TiR-ów!

Przybyły na nią liczne rzesze mieszkańców miasta żądających, by ekipa prezydenta Witolda Wróblewskiego wzięła się, jak to określili, "do roboty". Ludzie są zaniepokojeni obstrukcją, jaką władze miasta stosują od wielu miesięcy wobec inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, który, jeszcze w sierpniu zeszłego roku, zaproponował włodarzom Elbląga wyłożenie 100 mln zł na prace przy porcie. Kwota ta do tej pory pozostała niepodjęta, a polityka morska władz Elbląg ogranicza się do rzucania oskarżeń pod adresem rządzących, że ci "chcą ukraść port miastu".

- Przecież to bzdura - stwierdził obecny pod ratuszem wicewojewoda warmińsko-mazurski Paweł Opaczewski. - Porozbieramy hangary, zdemontujemy nabrzeża, a może jeszcze przeniesiemy rzekę - ironizował polityk PiS.

Wiceminister Andrzej Śliwka, który też był pod ratuszem (a jest w Elblągu z racji rodzinnych i pochodzenia, często obecny), podkreślił, że rozwój portu morskiego w Elblągu jest jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rząd, a zwłaszcza Ministerstwo Aktywów Państwowych, w którym Andrzej Śliwka jest podsekretarzem stanu, w ciągu ostatnich lat przeznaczył na prace na terenie portu około 130 mln zł, z których to środków wyremontowano m. in. nabrzeża.