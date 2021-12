Policja apeluje: bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Stop agresji drogowej! Witold Chrzanowski

Każdy z nas może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach oraz do tego, by piraci drogowi ponosili konsekwencje swojej bezmyślności. W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii i wszechobecnego Internetu, czasami wystarczy do tego jeden mail wysłany policjantom.