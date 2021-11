Policja drogowa z Elbląga zatrzymała pijaną 47-latkę

Sytuacja miała miejsce w okolicach miejscowości Dobre. Tam policjanci zauważyli seata ibizę, którym kierowała kobieta. Auto nie do końca jechało w linii prostej. Policjanci postanowili więc zatrzymać samochód do kontroli. Od kierującej nim 47-latki od razu wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 1,04 promila alkoholu w organizmie. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Teraz za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.