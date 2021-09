Policja przestrzega przed fałszywymi sms-ami o pożyczkach

Policjanci z Elbląga odnotowali usiłowanie wyłudzenia danych i w rezultacie próby wyłudzenia pieniędzy. Doświadczył tego mieszkaniec Elbląga, który otrzymał wiadomości o pozytywnej weryfikacji kredytowej. Co ciekawe nawet nie próbował wziąć żadnej pożyczki czy kredytu. Takie działanie oszustów to nic innego jak próba uwiarygodnienia SMS-a. W dalszej części wiadomości został poinformowany, że może kliknąć w podany niżej link i w ten sposób dokończyć procedurę wypełniania wniosku o kredyt. To pułapka, która prowadzi do wyłudzenia danych logowania do naszych kont bankowych. W rezultacie możemy stracić pieniądze, bo przestępcy będą starali się uzyskać dostęp do kont oraz do wiadomości potwierdzających przelew, wysyłanych na telefony klientów banków.

Żeby nie dać się oszukać wystarczy zignorować wiadomość. Jeśli ją dostaniemy, nie panikujmy, nie zaciągnęliśmy żadnej pożyczki i nic nie musimy robić, poza skasowaniem niebezpiecznej wiadomości.