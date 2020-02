Policjanci z Elbląga poszukują podejrzanego w sprawie uszkodzenie ciała kontrolera ZKM [WIDEO]

Sprawca przestępstwa 9 grudnia 2019 roku wsiadł do autobusu linii nr 6 na przystanku przy ulicy Nowowiejskiej. Na przystanku Plac Słowiański młody mężczyzna wypchnął wsiadającego do pojazdu kontrolera ZKM i uciekł w kierunku Starego Miasta. Z zachowania mężczyzny wynika, że zareagował on w ten sposób na kontrolera, a przystanek ten nie był jego docelowym. Autobus ten kończy swój kurs na pętli przy ulicy Skrzydlatej.

Osoby, które rozpoznają nagranego na filmie młodego mężczyznę proszone są o kontakt mailowy: policja@elblag.ol.policja.gov.pl lub telefonicznie 997 lub 55 230 17 02 - mówi kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.