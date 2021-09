Policjanci zatrzymali dwóch pijanych kierowców i piratów drogowych

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w Gronowie Górnym do kontroli drogowej forda mondeo, którym kierował pewien 32-latek. Policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło że mężczyzna jest pijany. Wynik badania to 0,7 promila.

Policjanci z Pasłęka zatrzymali wczoraj przy ul. Gdańskiej osobową skodę, którą kierował 44-latek. W jego przypadku badanie alkotestem wykazało 0,82 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Z prawem jazdy na 3 miesiące pożegnał się również pewien 35-letni motocyklista. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przy al. Jana Pawła II, wcześniej policjanci zmierzyli prędkość z jaką motocyklista się poruszał. Było to 106 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Ukarano go 500 złotowym mandatem 10 punktami karnymi i zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące.