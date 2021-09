Potrącił 20-latka na przejściu dla pieszych. Młody mężczyzna trafił do szpitala

Do potrącenia doszło około godziny 14.30 na ulicy Teatralnej w Elblągu. Samochód marki VW Polo, prowadzony przez 28-letniego mężczyznę, potrącił na przejściu dla pieszych 20-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Doznał złamania obojczyka i pęknięcia kości skroniowej. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Policyjne dochodzenie wyjaśni szczegóły zdarzenia.

- Policjanci apelują o ostrożność i uwagę na drogach. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierowców. W sytuacji, kiedy w pobliżu przejścia znajduje się człowiek, kierowca ma obowiązek zwolnić, zatrzymać się udzielić pierwszeństwa. Oznacza to, że nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się na pasach. Z kolei piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, dotyczy to również użytkowników hulajnóg. Kierowcom i pieszym zalecamy większą ostrożność – mówi Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg