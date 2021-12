Powiat braniewski. Straciła panowanie nad autem i uderzyła w drzewo

We wtorek chwilę przed godz.15:00 oficer dyżurny braniewskiej komendy został powiadomiony o wypadku w okolicy miejscowości Pakosze. Z relacji zgłaszającego wynikało, że pojazd uderzył w drzewo. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, medyków oraz strażaków. Po dojeździe na wskazany odcinek drogi policjanci dostrzegli uszkodzony pojazd. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że auto prowadziła 28-latka, z którą podróżowało 2-letnie dziecko oraz kobieta. W pewnym momencie kierująca, na skutek nie dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Decyzją medyków 28-latka oraz dziecko zostali przewiezieni do szpitala celem obserwacji. Uczestnicy tego zdarzenia mogą mówić o dużym szczęściu, gdyż żadne z nich nie odniosło poważniejszych obrażeń.

Kierowco!

Z powodu śliskiej nawierzchni należy zwiększyć czujność i zachować wzmożoną ostrożność. Zmieniające się warunki na drogach nie sprzyjają jeździe. Zadbajmy o to, by bezpiecznie dojechać do celu!