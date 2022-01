Powiat elbląski. Kolejni, którzy zapomnieli o nowym taryfikatorze. Słono za to zapłacili

W miniony weekend policjanci wystawili kilka takich właśnie wyższych mandatów. Jeden z nich otrzymał 51-letni mężczyzna kierujący volkswagenem. Został zatrzymany przez patrol na obwodnicy Pasłęka gdy jechał z prędkością 179 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 120 km/h 51-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Inny przykład to 25-letni mężczyzna kierujący fordem a zatrzymany na drodze s22 w okolicy Elbląga. Jego prędkość to 139 km/h w miejscu gdzie znaki pozwalają na maksymalnie 100 km/h. W tym przypadku było to 800 złotych i 6 punktów karnych.

Jeszcze inny kierujący musi zapłacić 1000 złotych za przekroczenie prędkości. 43-latka policjanci zatrzymali na wysokości Marzewa gdzie jechał z prędkością 163 km/h w miejscu ograniczenia do 120 km/h

Przypominamy kierującym o nowym taryfikatorze o wyższych karach warto pamiętać jeszcze przed policyjną kontrolą i stosować się do obowiązujących przepisów.