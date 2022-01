Powiat elbląski. Poziom wody na Zalewie Wiślanym (i nie tylko) zbliża się do stanu alarmowego

W starostwie powiatowym w Elblągu zebrał się sztab kryzysowy, który analizuje sytuację. Kierujący sztabem Stanisław Sołowiej podkreśla powagę sytuacji: - Woda przybiera także na rzekach Elbląg, Nogat - wszędzie tam przekroczone są już stany ostrzegawcze. Cofka powoduje też, że za 5-6 godzin znacznie podniesie się woda w jeziorze Drużno i poziom wody zbliży się do stanów alarmowych - powiedział naszemu reporterowi.

Jak informuje Stanisław Sołowiej, stan zagrożenia panować będzie do późnowieczornych godzin w sobotę. Wtedy sytuacja powinna ulec poprawie, a to z powodu zmiany kierunku wiatru na południowy. Nasz rozmówca nie ukrywa jednak, że do tego czasu w niektórych punktach woda może przekroczyć stan alarmowy.

Na razie w żadnej z nadzalewowych gmin nie ogłoszono stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym strażacy, są teraz w terenie, lustrują sytuację i jeżeli będą niepokojące sytuacje przystąpią do natychmiastowych działań.