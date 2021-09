Poznaj historię Elbląga i okolic z elbląskim Podzamczem

Oferta obejmuje ekspozycje: „Elbląg Reconditus”, „Truso – legenda Bałtyku”, „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” i „Historia ukryta pod ziemią”. To podróż po dziejach Elbląga i okolic, podczas której zwiedzający mogą poznać historię tajemniczego ludu Gotów z czasów Imperium Rzymskiego, wikińskich osadników, zamieszkujących we wczesnym średniowieczu osadę Truso, a także zobaczyć Elbląg oczami archeologów i zgłębić dzieje miasta na bogatej w środki artystyczne wystawie narracyjnej.

Dodatkowo w niedzielę, 19 września, o godz. 12 na wystawie „Truso. Legenda Bałtyku” dr Marek F. Jagodziński opowie o odkryciu i badaniach legendarnej osady.