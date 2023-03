Poznaj wielka i małą Ojczyznę. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Ciekawostki na temat Dnia Wagarowicza. Wiesz, skąd wzięło się słowo „wagary”?

Dzień Wagarowicza obchodzimy 21 marca. Pokrywa się on z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny. Czy jest to czas wolny od lekcji? Uczniowie często decydują się, by...