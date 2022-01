Poznaliśmy Laureatów Nagród Prezydenta Elbląga za miniony rok

Koncert Noworoczny to okazja do podsumowania minionego roku i zaprezentowania planów na najbliższe miesiące. Przedsięwzięcia, które były realizowane w naszym mieście w 2021 roku przedstawione zostały w materiale filmowym.

- Był to trudny rok. Pandemia, różnego rodzaju niebezpieczeństwa nie sprzyjały firmom, instytucjom oraz samorządom do realizacji planów. Przed nami również trudny czas – zmiany podatkowe, rosnąca inflacja, ale z optymizmem patrzę na to, co nas czeka. Jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy przygotowane projekty i programy, które będą służyły mieszkańcom i rozwojowi miasta. Przykładem jest fakt, że w kluczowych przedsięwzięciach regionalnego programu operacyjnego są inwestycje infrastrukturalne w elbląskim porcie, za co dziękuję Panu Marszałkowi. Dziękuję również za dotychczasową współpracę, dzięki której pozyskujemy środki unijne. Dziękuję również za dobrą współpracę Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, radnym, pracownikom Urzędu oraz jednostek miejskich. Za chwilę będę miał przyjemność wręczyć nagrody za szczególne osiągnięcia w minionym roku. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia i powrotu do normalności – mówił podczas koncertu Witold Wróblewski.