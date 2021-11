Prasówka Elbląg 16.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Dziś, zgodnie z ustawą o finansach publicznych prezydent Witold Wróblewski przekazał przewodniczącemu Rady Miejskiej Antoniemu Czyżykowi projekt budżetu miasta na rok 2022. Dokument został również przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Pasłęku przekazano na ręce insp. Roberta Muraszko Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu kluczyki do nowej hybrydowej toyoty. To już drugie takie auto zasilające elbląski garnizon. Nowy radiowóz trafił do Komisariatu Policji w Pasłęku.