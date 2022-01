Prasówka Elbląg 18.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 18.01 Elbląg: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przynajmniej do południa potrwa usuwanie skutków dzisiejszej wichury w Elblągu i powiecie elbląskim. Do tej pory strażacy wyjeżdżali do ponad 50 zdarzeń. Do połowy z nich doszło w Elblągu. Pozostałe akcje przeprowadzane były przez strażaków na terenie całego powiatu, m.in. w Pasłęku i Woli Młynarskiej.