Prasówka Elbląg 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata.

Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich 2020 przypominamy wpadki wyborcze, których nie udało się uniknąć kandydatom. Na pewno nikt ich nie planował, ale za sprawą tych wydarzeń było o nich głośno. Sprawdź wpadki wyborcze kandydatów na prezydenta w galerii zdjęć.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

W interaktywnym projekcie "Wybory prezydenckie 2020" wybierasz pytania do kandydatów walczących o fotel Prezydenta RP. Posłuchaj, porównaj odpowiedzi i idź na wybory 28 czerwca.