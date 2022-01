Prasówka Elbląg 20.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło kampanię promocyjno-informacyjną zachęcającą mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. EPEC zarządza siecią o długości prawie 200 km i dostarcza ciepło do 70 proc. budynków mieszkalnych w Elblągu.

Zostało Wam dużo jedzenia po imprezie? Nie wyrzucajcie go! Jest wiele produktów, które można bezpiecznie zamrozić, a później zjeść w dowolnym momencie, bo wciąż będą świeże. Dzięki temu nie tylko będziemy w trendach zero waste, ale też zaoszczędzimy pieniądze i czas potrzebny do przygotowania nowych potraw. Podpowiadamy, co można mrozić i w jaki sposób przedłużyć przydatność jedzenia do spożycia.