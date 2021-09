Prasówka Elbląg 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Elbląg 22.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do 22 września we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja ukierunkowana na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.