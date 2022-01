Prasówka Elbląg 23.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

W miejscowości Kupin (gm. Pasłęk) doszło wczoraj do wypadku, w którym śmierć poniosła 64-letnia kobieta.

Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz częściej powodem strat oszczędności całego życia. Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych wrażliwych lub pieniędzy. Polega na wykorzystaniu oprogramowania do zmiany numeru telefonicznego lub nazwy dzwoniącego połączenia, które widzi na wyświetlaczu swojego telefonu je odbierający. Policjanci apelują o ostrożność przy tego typu kontaktach i weryfikację tożsamości dzwoniących do nas osób. Pamiętajmy! Nie dajmy się oszukać!