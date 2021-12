Prasówka Elbląg 24.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Elbląg 24.12: top 3 artykuły z wczoraj

Uśmiech na twarzy potrzebującego człowieka to najpiękniejsza forma podziękowania za zaangażowanie w jego sprawie. A tego uśmiechu nie zabrakło u 72-latka z Braniewa, któremu pomogli dzielnicowy z pracownikiem socjalnym. Mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem się, prosił o schronienie w czasie mrozów. Apel starszego mężczyzny został wysłuchany i jeszcze tego samego dnia zapewniono mu ciepły kąt, do którego przetransportowali go funkcjonariusze.