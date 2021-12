Prasówka Elbląg 28.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Budowa nowej "siódemki" skróciła znacznie czas podróży z Elbląga do Gdańska. Samochodem pokonuje się tę trasę obecnie w 40-45 minut. Koleją czas podróży byłby jeszcze krótszy - niespełna pół godziny. By tak się stało tory trzeba by było jednak poprowadzić przez Nowy Dwór Gdański. Są takie plany.