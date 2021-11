Prasówka Elbląg 3.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Elblągu nie minęło Cię nic ważnego

Zatorowość płucna, inaczej zator tętnicy płucnej to zwężenie lub zamknięcie tętnicy płucnej prowadzący do niedokrwienia i uszkodzenia płuc. Ten niebezpieczny stan jest częstym powikłaniem zakrzepicy żylnej oraz COVID-19, ponieważ infekcja koronawirusem SARS-CoV-2 zwiększa ryzyko rozwoju zakrzepów krwi. Może ponadto stanowić rzadkie powikłanie szczepienia przeciw COVID-19. Wystąpienie zatorowości płucnej zagraża życiu, wymaga więc szybkiej diagnozy i leczenia. Dowiedz się, jakie objawy wywołuje zator płucny, kiedy może do niego dojść, co go powoduje oraz jakie są czynniki ryzyka i rokowania dla pacjentów.