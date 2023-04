Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd marca 2023 w Elblągu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zmysłowa rumba, gorąca cha-cha czy dystyngowany walc angielski. Już za dwa tygodnie Elbląg stanie się stolicą tańca! A to za sprawą Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Na parkiecie w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej elblążanie będą mogli podziwiać najlepsze pary z całego kraju.

Przentujemy to, co zostało odkryte w Sławnie i pochodzi z lat 1920 - 1945. Jest to zbiór zdjęć i dokumentów, gdzie pojawia się nazwisko szewca - Block. Odkryto też w świetnym stanie narzędzia szewskie. Wszystko było w mieszkaniu w centrum Sławna.