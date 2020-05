Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w fabryce firmy Meble Wójcik w Elblągu. "Gospodarka już w maju powoli odrabiała straty" [zdjęcia]

Podczas wizyty w fabryce mebli premier Morawiecki zobaczył, jak wygląda proces produkcyjny w firmie Meble Wójcik. Morawiecki wskazał również, że po dużym spowolnieniu spowodowanym epidemią koronawirusa , gospodarka będzie teraz odrabiać straty. Odniósł się do zmniejszenia produkcji w przedsiębiorstwie Meble Wójcik - w kwietniu produkcję zredukowano o 70%, w maju o 50%. Szacuje się, że w lipcu, sierpniu stan produkcji wróci do tego sprzed epidemii.

Cieszę się, że tutaj mamy kolejny przykład tego, że ta firma w województwie warmińsko-mazurskim postanowiła nie zwalniać pracowników, a mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie się zastanawiała, czy już przyjmować kolejnych pracowników - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił również, że branża meblarska to około 200 tysięcy pracowników i to aktywny dialog między rządem i przedsiębiorcami umożliwił ocalenie miejsc pracy. - Polska jest potęgą meblarską i my to nasze oczko w głowie, ten sektor gospodarki, będziemy na pewno wspierać bardzo mocno - zaznaczył Morawiecki.