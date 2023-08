Przedszkola w Elblągu. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Placówki niepubliczne w Elblągu działają zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do wybranego przedszkola wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce.

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach zaczynają się zwykle w początkowych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, a więc złożenie formularza w sekretariacie placówki.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Elblągu możesz uzyskać na ich stronach, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Elblągu?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.